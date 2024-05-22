李澤鉅指國際企業及家率辦公室來港發展　助鞏固國際金融中心地位

長江基建（1038）主席李澤鉅於股東周年大會上指出，當愈多國際企業及家族辦公室在港發展，香港國際金融中心地位只會愈來愈鞏固，底氣會更好，有利長遠發展。



他又指出公司作為環球基建集團，國際業務為本業，感情上以香港為家所，當有項目能獲取合理回報便一定投資，又表示正研究脫碳新投資機遇。他又指出公司最近完成北愛爾蘭收購後，與去年底手持130億元現金﹑淨負債相對資本淨額7.7%而言相若。

他指出投資時不會以那個國家或地點作為投資選擇，而是視乎回報率及是否為優質資產而定。當中在北愛收購的Phoenix Energy天然氣項目為受規管項目，可提供現金流及即時回報。在英國收購的UU Solar項目，其90%收入屬長期合約，以及獲得政府再生能源補助，同樣提供穩定回報﹑盈利及現金流。他又指出公司致力尋求增長，同時會保持審慎理財核心價值，不會抱志在必得心態，並成為格言。

李澤鉅指出，若撇除2022年減持英國Northrumbrian Water部份權益，長江基建去年多賺12%。（資料圖片）

對於有股東質疑長建去年盈利只錄得單數位增長，李澤鉅指出與2022年減持英國Northumbrian Water部份權益，並錄得一次過收益有關。若撇除有關因素，去年長建盈利多賺12%，營運現金亦錄得86億元新高。他又指出公司與同系的長江實業（1113）及電能實業（0006）結成策略伙伴，讓公司可以在更動盪環境下，於全球物色新機會。