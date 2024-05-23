阿里失守80元　領展跌逾3%　累港股跌幅擴至近300點｜持續更新

美國聯儲局於周三（22日）公布議息會議紀要，當局指出當地抗通脹工作缺乏進展，與會官員亦支持於必要時再收緊貨幣政策，加上高盛行政總裁魏德巍預期，當局今年不減息。受到有關消息拖累，美股三大指數均低收，其中道指跌逾200點。



【09:58】

港股跌幅擴大，最新報18897點，跌298點，國指跌109點，報6708點，科指跌68點，報3924點。

領展（0823）續下跌，最新報33.45元，跌3.7%。

阿里（9988）失守80元，最新報79.95元，跌3.7%。

【09:31】

港股失守萬九點，恒指最新報18990點，跌205點。

【09:25】

恒指低開171點，報19024點，國指低開44點，報6773點，科指低開19點，報3972點。

阿里（9988）低開2.4%，騰訊（0700）低開1%，小米（1810）跌0.4%，美團（3690）低開0.4%，京東（9618）低開0.9%，快手（1024）逆市高開4.2%。

汽車股方面，理想（2015）低開0.7%，小鵬（9868）低開2%，蔚來（9866）低開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.9%，友邦（1299）低開1.9%，港交所（0388）低開1.1%。

金價回落，拖累金礦股表現，紫金（2899）低開3%，招金（1818）低開3.8%。