科技股受壓　微博瀉半成　港股跌幅擴至逾200點｜持續更新

市場人士擔心美國聯儲局保持高息時段更長，美股三大指數均低收，其中道指跌605點或1.53%，納指則跌0.4%。亞太區股市方面，日股今日（24日）於早段下跌逾500點，韓股跌逾1%。商品市場方面，紐約期金跌0.3%。匯市方面，日圓兌港元再次處於5算以下。



【10:31】

港股跌勢加劇，恒指最新報18613點，跌255點，國指跌93點，報6608點，科指跌88點，報3807點。

物管股及內房股下挫，碧桂園服務（6098）及龍湖（0960）分別挫4.8%及4.5%。

百威亞太（1876）跌3.4%。

阿里（9988）再度轉向，最新報78.05元，跌0.8%。

至於嗶哩嗶哩（9626）維持近11%跌幅，微博（9898）跌5.6%。

【09:25】

恒指最新報18742點，低開126點，國指最新報6660點，低開41點，科指最新報3865點，低開31點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）低開0.9%，美團（3690）低開1.2%，小米（1810）低開0.1%，京東（9618）低開1.2%，人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）低開10.8%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.5%，友邦（1299）低開1.6%，港交所（0388）低開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）低開0.6%，潤地（1109）低開1.6%，中海外（0688）低開1.1%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1%，李寧（2331）低開0.9%，潤啤（0291）低開0.9%。