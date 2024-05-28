滙豐平開　ATMX偏軟　港股低開13點｜持續更新

美國股市因假於周一（27日）休市。亞太區股市方面，日股及南韓股市今日（28日）早段走勢個別，日股偏軟，韓股輕微上揚。商品市場，紐約期油於亞洲交易時段升逾1%，紐約期金亦升至每盎司2,375美元。匯市方面，美元兌歐元及英鎊貶值，兌日圓則再次挑戰157水平。



【09:25】

恒指最新報18814點，低開13點，國指最新報6688點，高開不足1點，科指最新報3868點，高開3點。

汽車股今早表現，理想汽車（2015）高開0.4%，蔚來（9866）高開1.3%，小鵬（9868）低開0.2%，比亞迪（1211）低開1%。

科技股方面，阿里（9988）低開不足0.1%，騰訊（0700）低開不足0.1%，美團（3690）低開不足0.1%，小米（1810）低開0.2%，京東（9618）平開。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.5%，安踏（2020）低開0.2%，潤啤（0291）高開0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）平開，港交所（0388）低開0.3%，平保（2318）低開0.4%。

內房股方面，龍湖（0960）高開2%，中海外（0688）高開1.3%。