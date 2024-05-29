港股挫逾300點兼失守百天線　科技股全面下挫　成交增至逾千二億

美國股市於周二（28日）走勢個別，其中科技股受到Nvidia創新高刺激，納指破頂，收市報17019點，可是道指卻跌216點收市。亞太區股市方面，日韓股市於今日（29日）早段回落。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均輕微上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價及金價皆向上，其中紐約期油重上80美元。



【16:45】

港股低收，全日挫逾300點之餘，更已跌穿100天平均線（18508點），同時成交額今日再次增至逾1,200億元。

恒指收市報18477點，跌344點，國指跌6557點，跌128點，科指跌89點，報3765點，成交為1,232億元。

科技股今日表現疲弱，美團（3690）跌5.3%，收市報112.7元，阿里（9988）跌3.5%，騰訊（0700）跌2.4%，京東（9618）跌2%，百度（9888）跌2%。

網上醫療股方面，京東健康（6618）跌5.4%，平安好醫生（1833）跌1.3%，阿里健康（0241）則逆市升5%。

醫藥股方面，石藥（1093）跌4%，中生製藥（1177）跌2.8%，翰森製藥（3692）跌2.2%，藥明生物（2269）跌2.7%，藥明康德（2359）跌2.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.7%，蔚來（9866）跌2.2%，小鵬（9868）升0.2%，零跑（9863）跌0.2%。

內房股方面，龍湖（0960）跌1.3%，潤地（1109）跌1.5%，中海外（0688）跌1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，平保（2318）跌2.4%，友邦（1299）跌不足0.1%，港交所（0388）跌1.9%。

【15:06】

內地股市高收，上證收市報3111點，升1點，深成收市報9414點，升23點，滬深300指數收市報3613點，升4點，創業板指數收市報1811點，升4點。

港股方面，恒指最新報18523點，升297點。

【13:41】

港股維持約300點跌幅，恒指最新報18512點，跌308點，國指跌109點，報6576點，科指跌82點，報3771點。

美團（3690）跌4.4%，阿里（9988）跌3.6%，李寧（2331）跌4.3%。

【12:16】

港股今早處於弱勢，半日曾跌逾300點，險守18500點。恒指半日跌18531點，跌289點，國指跌104點，報6581點，科指跌72點，報3781點，成交額為616億元。

網上醫療股走勢個別，京東健康（6618）跌4.2%，平安好醫生（1833）逆市升0.8%，阿里健康（0241）更升半成。

科技股方面，阿里（9988）跌3.7%，騰訊（0700）跌1.2%，小米（1810）跌1.3%，美團（3690）跌4.2%，京東（9618）跌3.9%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.8%，平保（2318）跌1.9%，友邦（1299）升不足0.1%，港交所（0388）跌1.7%。

消費股方面，海底撈（6862）跌2.4%，安踏（2020）跌1.5%，潤啤（0291）跌1.7%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.1%，融創（1918）升1.3%，潤地（1109）跌0.3%。

【10:30】

港股跌勢擴大至逾200點，恒指最新報18591點，跌229點，國指跌73點，報6612點，科指跌57點，報3797點。

聯想（0992）及京東（9618）均跌2.9%，九龍倉置業（1997）及美團（3690）跌2.5%。

將於今日中午公布全年業績的領展（0823）跌1.3%，險守33元。

【09:25】

恒指最新報18659點，低開161點，國指最新報6636點，低開49點，科指最新報3821點，低開33點。

科技股今早，阿里（9988）低開1.3%，騰訊（0700）低開0.7%，美團（3690）低開2.1%，小米（1810）低開0.7%，京東（9618）低開1.7%。

聯想（0992）宣布向沙特主權財富基金發行20億美元零息可換股債券，今早股價低開1.5%，最新報元11.64元。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.4%，蔚來（9866）低開0.5%，小鵬（9868）高開2%。

金融股方面，港交所（0388）低開1.2%，滙豐（0005）低開0.6%，友邦（1299）低開0.3%。