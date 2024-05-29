港人北上消費成風　領展黃國龍稱毋需太擔心　但不會掉以輕心

領展（0823）今日（29日）公佈2023／24全年業績。對於港人北上消費成風，行政總裁王國龍表示毋需太過擔心，但也不會掉以輕心。他稱該集團零售物業租用率維持98%，期內續租租金調整率升至7.9%，屬健康及可持續水平。此外，他表示集團商場主打民生消費，抗跌力較強。



集團商場有最大的競爭和實力

港人北上消費暢旺，在今年五一假期深圳「領展中心城」港人消費者佔4至5成。管理層表示，對於內地市場，可觀察到整體消費呈回暖的趨勢，消費者現時傾向理性消費模式。此外，集團主打民生類型（商場），以娛樂、休閒和運動為主。相信集團有最大的競爭力和實力能將商場表現做好。「我們管理層拎住人工，就會做好份工。」

領展旗下香港商場物業，於2023至24財年續租租金增7.9%。（歐嘉樂攝）

王國龍：港人北上消費係融入大灣區一部分

至於香港消費市場，集團坦然有輕微的放緩現象。對此王國龍表示不必太過擔心，但也不會掉以輕心。他解釋由於集團在香港主打民生商場，「抵抗力」相對較強，尤其是餐廳和超市都可以維持到。「平日港人北上消費得一至兩成，尤其星期一至五啲人，都唔會特登上去買餸煮飯。」此外，他指出商場會不斷更新租戶組合，商場的人流亦持續穩定，亦有新的租戶流入。但他預料，港人北上消費該現象會持續，因「呢個現象係香港融入大灣區一部分。」

領展以斥資23.8億元人民幣收購七寶萬科廣場餘下50%股權，公司指作合理但不算便宜。（歐嘉樂攝）

斥逾20億人民幣收購「七寶」 領展：「合理但不算便宜」

談及收購及併購方面，領展表示於今年斥23.8億元人民幣從合作方萬科（2202）收購上海七寶萬科廣場，現正在進行融合。「喺萬科嘅角度係平，喺我們角度係合理」。王國龍提到，由於資金成本上升，在選擇上會更佳謹慎，會重質不重量。