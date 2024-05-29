證監會梁鳳儀將出訪沙特及阿聯酋　與當地監管機構及金融業界合面

證監會行政總裁梁鳳儀及投資產品部執行董事蔡鳳儀，將訪問沙特阿拉伯和阿聯酋。今次是證監會高層人員首次正式訪問中東地區。

沙特阿拉伯和阿聯酋是內地一帶一路倡議下的兩個重要合作夥伴，是次訪問旨在加強香港特別行政區與兩地之間的金融服務合作，並充分善用香港作為國際資產和財富管理中心及全球集資中心的地位，以促進彼此市場的發展。

梁鳳儀和蔡鳳儀今天將抵達阿布扎比，並在6月3日返港前訪問迪拜和利雅得。訪問期間，她們將與當地金融監管機構和證券交易所高層人員及金融業持份者會晤，就最新監管趨勢和市場發展交流意見。她們亦將參與在迪拜和利雅得舉行的圓桌會議，與當地大型資產管理公司和主要金融機構的高級行政人員進行討論。

梁鳳儀在展開訪問行程前表示﹕「隨著香港與中東正積極建立更緊密的聯繋，是次訪問恰逢其時，將會為促進香港與兩國金融市場之間的持續雙向投資流，奠定堅實基礎。」

她續指：“我們期望與沙特阿拉伯和阿聯酋的監管同業和持份者加強區域市場聯繫，亦希望藉此機會增進彼此對各自金融市場的了解，並探索香港可如何發揮橋樑作用，以促進中國內地與這兩個司法管轄區之間的資金雙向流動。