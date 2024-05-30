紫金瀉半成藍籌中最傷　中芯逆市升3.7%　港股跌179點｜持續更新

美國10年期國債孳息率再次企於4.6厘以上，拖累美股三大指數於周三（29日）全面低收，其中道指挫411點或1.06%，納指跌99點或0.58%。亞太區股市今早亦受波及，其中日本股市於今日（30日）早段瀉逾800點或2.1%，韓股跌0.76%。商品市場方面，紐約期金於亞洲交易時段跌0.24%，紐約期油仍貼近79美元。匯市方面，日圓兌美元略為轉強。



【11:13】

港股跌勢進一步加劇，恒指最新報18297點，跌179點，國指跌64點，報6493點，科指跌7點，報3757點。

紫金（2899）瀉5.1%，為目前跌幅最大藍籌股，東方海外（0316）﹑潤啤（0291）及龍湖（0960）均跌約3.5%。

另外九置（1997）等3隻成份股亦錄得3%以上跌幅。

不過中芯（0981）卻逆市升3.7%，為表現最佳藍籌。

【10:35】

港股跌幅擴大至逾百點，恒指最新報18370點，跌106點，國指跌37點，報6520點，科指升5點，報3770點。

紫金（2899）跌3.5%，領展（0823）跌2.5%，潤啤（0291）跌2.8%。

【09:25】

恒指最新報18423點，低開53點，國指最新報6531點，低26開點，科指最新報3752點，低開13點。

科技股今早偏軟，阿里（9988）低開0.5%，騰訊（0700）低開0.3%，美團（3690）平開，小米（1810）平開，京東（9618）低開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%，友邦（1299）低開0.3%，平保（2318）低開1.2%，港交所（0388）低開0.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.9%，蔚來（9866）高開0.8%，小鵬（9868）低開1.2%，比亞迪（1211）高開1.5%。

消費股方面，海底撈（6862）平開，安踏（2020）高開1%，百威（1876）低開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）平開，中海外（0688）低開0.4%，融創（1918）低開0.7%。