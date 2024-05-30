鴨脷洲豪宅項目「凱玥」銀團貸款　或影響龍光境外重組計劃

龍光（3380）與合景泰富（1813）合作鴨脷洲豪宅項目「凱玥」的102億元銀團貸款將於8月到期。據《彭博》報道，雖然貸款並不包括在龍光的80億美元境外重組計劃中，但私募債及債券的獨立持有人都指望從該住房項目中獲得收入，以幫助使重組計劃可行。報道引述熟知內情人士指出，私募債持有人對龍光的風險尤為擔心。更有兩位知情人士指出，尚未收到龍光任何所謂重組支持協議，即龍光境外重組尚未有評估方案。



報道指出「凱玥」的102億銀團貸款將於今年8月到期。據稱龍光已委托摩根大通洽商再安排再融資，惟交易尚未落實，反映出內房重組面臨的挑戰。內房海外有價值資產較少，利益相關者為搶奪自己份額的爭鬥日益激烈，即使公司已花近2年時間談判達成計劃，一個小小變動都可能影響整個交易。

報道指出龍光及摩根大通的媒體代表拒絕發表評論，合景泰富並無透過電子郵件回覆置評要求。

龍光在今年1月曾表示，計劃利用「凱玥」的銷售收入來幫助償債。若龍光及合景泰富無法償還到期貸款或無法再融資，貸款人可能沒收該項目，開發商也將失去對其打算償還其他債權人的資金控制權，從而危及重組計劃。

知情人士指出摩根大通最近幾周與部份潛在貸款人，包括私人信貸投資者就再融資問題進行討論，其中一位潛在投資者指出，摩通最近幾日表示，這筆交易已被超額認購。