港股升幅擴至逾200點　理想汽車等7藍籌升逾3%｜持續更新

美國股市於周四（30日）續低收，其中道指更是連跌3日，一度跌至38000點邊緣，收市報38111點，跌330點。反映科技股走勢的納指，跌183點或1.08%。亞太區股市方面，日股於今日（31日）早段升逾200點，韓股早段升0.6%。匯市方面，美元兌英鎊及日圓等多種主要貨幣變化不大。商品市場方面，於亞洲交易時段油價及金價變化不大。



【09:49】

港股升幅擴大至逾200點，最新報18464點，升234點，國指升91點，報6554點，科指升64點，報3817點。

理想汽車（2015）升3.6%，藥明生物（2269）升3.6%，李寧（2331）及申洲（2313）均升3.4%，京東（9618）及翰森（3692）升3.1%，藥明康德（2359）升3%。

【09:25】

恒指高開179點，報18409點，國指升75點，報6538點，科指高開61點，報3814點。

科技股方面，阿里（9988）高開1.6%，騰訊（0700）高開0.9%，美團（3690）高開1.8%，小米（1810）高開1.7%，京東（9618）高開3.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開3.8%，蔚來（9866）高開9.2%，比亞迪（1211）高開2.1%，小鵬（9868）高開5%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.9%，潤地（1109）高開1.4%，中石油（0857）高開1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.9%，友邦（1299）高開0.4%，港交所（0388）高開1.4%。