內地5月百城二手房價縮0.75%　連跌25個月

中指研究院報告指，5月百城二手住宅平均價格每平方米為14870元(人民幣‧下同)，按月跌幅收窄至0.7%，已連續25個月按月下跌；按年跌幅為5.8%。

報告稱，當前業主「以價換量」帶動百城二手房價繼續下探，市場成交整體延續3、4月活躍態勢，規模維持一定水平。

報告顯示，根據中國房地產指數系統百城價格指數，5月百城二手住宅價格按月下跌城市數量為100個，二手房價格下跌城市已連續12個月超過90城。

政策方面，5月17日中央出臺一系列樓市新政，從消化存量的角度，提出設立3000億元保障性住房再貸款，支持地方國企以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房；同時，提出酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困。

報告續稱，政策優化，一定程度提振核心城市二手房業主信心，緩解二手房價格加速下跌的態勢。據統計，一線及二線城市二手房價格按月跌幅有所收窄的城市數量佔比為八成，三四線代表城市二手住宅價格按月跌幅則微幅擴大至0.68%。

受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新建住宅價格按月結構性上漲，5.17新政落地後，部分核心城市項目到訪量現增長，但從看房增加到成交回暖仍需時間。

中指院數據顯示，5月百城新建住宅平均價格每平方米為16396元，按月上漲0.25%，按年上漲1.33%。

展望未來，報告預計，隨着核心一二線城市逐步落實各項舉措，接下來市場有望進入政策兌現期，但市場恢復節奏仍依賴居民收入預期的轉變。同時，若地方國企收儲已建成未售商品房等消化存量的政策能夠較快落地，也將對改善房企現金流，化解行業風險起到積極作用。