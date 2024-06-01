Spark Fintech撤回香港VASP牌照申請　6.1起暫停提款以外服務

再有虛產交易平台撤回本港牌照申請！加密貨幣交易所Bybit宣布，經審慎考慮，Bybit旗下的附屬公司 Spark Fintech Limited 決定撤回向香港證監會提交的虛擬資產服務提供商（VASP）牌照申請。

Bybit表示，自6月1日起，Spark Fintech將暫停其香港平台上除客戶提款外的所有產品和服務。建議受影響客戶按提供的指示儘快提取剩餘資金。

Spark Fintech補充，將一如既往，繼續支持香港成為領先的加密貨幣創新中心，因此致力於與監管機構和行業持分者緊密合作，於香港共同打造一個健康及可持續的加密貨幣生態系統。

Bybit成立於2018年，公司稱以全球交易量計為排名前三的加密貨幣交易所，擁有3000多萬用戶。

香港虛擬資產服務提供商（VASP）的發牌過渡期，5月底結束，香港證監會（SFC）將決定現有服務提供者是否能在本月以後繼續營運。但根據證監會虛擬資產交易平台申請者名單，近期多家加密貨幣交易平台，已撤回牌照申請，包括 Gate.HK、 OKX 和 VAEX等。