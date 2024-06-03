車股上衝　比亞迪飆7%　港股維持逾400點升幅｜持續更新

美國於上周五（31日）公布的通脹數據符合預期，投資者預料聯儲局將於9月減息機會增至逾50%，帶動道指於當日勁升逾500點。亞太區股市今日（3日）早段亦普遍上揚，其中日本股市升逾400點，韓國股市升超逾1%。商品市場方面，紐約期油及期金價格均上揚。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均轉弱。



【13:51】

港股升幅在午後維持逾400點，最新報18485點，升405點，國指升162點，報6554點，科指升98點，報3789點。

車股全線上揚，比亞迪（1211）飆7%，為表現最佳藍等。從事汽車銷售的中升（0881）升5.7%。

【12:12】

港股半日升418點，報18498點，國指升171點，報6564點，科指升100點，報3910點，成交額約為818億元。

科技股今早表現理想，阿里（9988）升2.4%，騰訊（0700）升4%，中午收市報374.2元，小米（1810）升2.5%，美團（3690）升3.9%，京東（9618）升2.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升5.8%，比亞迪（1211）升5.9%，蔚來（9866）升5.1%，吉利（0175）升4.5%，小鵬（9868）升1.5%，零跑（9863）升1.2%。

內房股方面，龍湖（0960）升2.9%，潤地（1109）升3.2%，中海外（0688）升3.7%，融創（1918）升1.4%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升1.4%，融創（1516）升1.1%，中海物業（2669）升4.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%，友邦（1299）升0.4%，港交所（0388）升2%。

【09:53】

港股升幅擴大至逾400點，更一度收復18500點，恒指最新報18497點，升418點，國指升160點，報6552點，科指升116點，報3807點。

騰訊（0700）升2.6%，阿里（9988）升2.4%，報76.7元，恒地（0012）升2.9%，領展（0823）升2.9%。

【09:25】

恒指最新報18283點，高開203點，國指最新報6470點，高開77點，科指最新報3744點，高開53點。

恒地（0012）最新報24.9元，高開2.5%，新地（0016）高開0.5%，新世界（0017）高開0.9%，長實（1113）高開0.5%。

晶片股方面，中芯（0981）高開0.4%，華虹半導體（1347）高開1.9%。

科技股方面，阿里（9988）高開2.1%，騰訊（0700）高開1.9%，美團（3690）高開2.2%，小米（1810）高開0.5%，京東（9618）高開1.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開2.4%，蔚來（9866）高開5.3%，小鵬（9868）高開1.4%。