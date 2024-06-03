港交所沒收未領取2017年度末期息　涉1433萬元

撰文：黃捷
出版：更新：

港交所(0388)公布，於今年6月1日仍未領取的2017年度末期股息每股2.85元，將予沒收及復歸港交所。

因此，仍未被領取的2017年度末期股息合共1433.06萬元已於6月1日被沒收並復歸港交所。

港交所