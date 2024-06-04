恒指轉升再次直迫18500點　美團揚近2%｜持續更新

紐約交易所於周一（3日）出現技術問題，導致包括巴郡A股等多隻股份股價下瀉逾9成。至於三大指數方面，道指跌115點，反映科技股走勢的納指，則升93點或0.56%。亞太區股市方面，日股今日（4日）早段跌逾300點，韓股跌0.5%。匯市方面，日圓再次轉弱。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.3%。



【09:57】

港股轉升，恒指最新報18489點，升86點，國指升25點，報18489點，科指升12點，報3796點。

美團（3690）升1.8%，領展（0823）升1.5%，港交所（0388）升1.4%。

【09:25】

恒指最新報18335點，低開67點，國指最新報6498點，低開33點，科指最新報3756點，低開27點。

科技股表現偏軟，阿里（9988）低開0.8%，騰訊（0700）平開，美團（3690）平開，小米（1810）低開1.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.8%，蔚來（9866）低開2.2%，小鵬（9868）低開1.7%，零跑（9863）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%，友邦（1299）低開0.2%，港交所（0388）低開不足0.1%。

消費股方面，海底撈（6862）平開，潤啤（0291）平開。