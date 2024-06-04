滬深股市高收　深成升近百點　港股升幅縮至42點｜持續更新

紐約交易所於周一（3日）出現技術問題，導致包括巴郡A股等多隻股份股價下瀉逾9成。至於三大指數方面，道指跌115點，反映科技股走勢的納指，則升93點或0.56%。亞太區股市方面，日股今日（4日）早段跌逾300點，韓股跌0.5%。匯市方面，日圓再次轉弱。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.3%。



【15:17】

內地股市高收，上證收市報3091點，升12點，深成收市報9469點，升98點，滬深300指數收市報3615點，升26點，創業板指數升24點，報1843點。

港股升界收窄，最新報18445點，升42點。

【14:28】

港股升幅擴大兼收復18500點，恒指收市報18520點，升117點，國指升49點，報6581點，科指升18點，報3802點。

醫藥股上揚，翰森製藥（3692）升4%，藥明生物（2269）升3.5%，藥明康德（2359）升3.4%，石藥（1093）升3.3%。

美團（3690）升幅擴大至4.6%，報114元。

【12:26】

港股今早走勢反覆上揚，恒指中午收市報18441點，升38點，國指升14點，報6546點，科指升2點，報3786點，成交額為652億元。

內房股獲投資者追捧，中海外（0688）升0.4%，龍湖（0960）升3.3%，融創（1918）升3.4%，潤地（1109）升4%。

物管股方面，融創服務（1516）升5.3%，碧桂園服務（6098）升4.4%，華潤萬象（1209）升1.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.5%，騰訊（0700）升0.6%，美團（3690）升4.1%，小米（1810）跌1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%，友邦（1299）跌1.5%，港交所（0388）升1.5%。

【09:57】

港股轉升，恒指最新報18489點，升86點，國指升25點，報18489點，科指升12點，報3796點。

美團（3690）升1.8%，領展（0823）升1.5%，港交所（0388）升1.4%。

【09:25】

恒指最新報18335點，低開67點，國指最新報6498點，低開33點，科指最新報3756點，低開27點。

科技股表現偏軟，阿里（9988）低開0.8%，騰訊（0700）平開，美團（3690）平開，小米（1810）低開1.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.8%，蔚來（9866）低開2.2%，小鵬（9868）低開1.7%，零跑（9863）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%，友邦（1299）低開0.2%，港交所（0388）低開不足0.1%。

消費股方面，海底撈（6862）平開，潤啤（0291）平開。