恒指反覆高收51點　阿里健康勁升逾6%　比亞迪逆市跌近2%

市場人士對美國聯儲局今年內減息兩次預期升溫，以及Nvidia（英偉達）股價再創新商帶動，美股三大指數於周三（5日）悉數高收，其中反映科技股走勢的納指升逾300點或1.95%，跑贏道指及標普指數。亞太區股市方面，日本股市今日（6日）早段曾收復39000點關。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓等多種主要貨幣轉弱，其中兌日圓更失守156水平。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升0.5%，紐約期金價格則變化不大。



【17:06】

港股走勢反覆，曾觸及18700點，午後曾倒跌，最終升51點。恒指收市報18476點，升51點，國指升12點，報6555點，科指升32點，報3840點，成交額為1,145.6億元。

網上醫療股上揚，阿里健康（0241）升6.5%，收市報3.78元，平安好醫生（1833）平收，京東健康（6618）升0.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.2%，蔚來（9866）跌1%，小鵬（9868）升0.2%，比亞迪（1211）跌1.8%。

科技股方面，阿里（9988）及騰訊（0700）均升0.2%，美團（3690）升不足0.1%，小米（1810）升1.5%，京東（9618）跌1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，友邦（1299）跌0.2%，港交所（0388）跌0.4%。

【13:28】

港股續於18500點附近徘徊，最新報18499點，升74點，國指升21點，報6564點，科指升41點，報3849點。

中芯（0981）升7.4%，阿里健康（0241）升6.2%，舜宇（2382）升5%，網易（9999）升4.7%。

【12:15】

港股半日錄逾升幅，恒指中午收市報18533點，升108點，國指升33點，報6575點，科指升48點，報3856點，成交額約為648億元。

阿里健康（0241）表現突出，中午收市報3.79元，升6.8%。平安好醫生（1833）升0.5%，京東健康（6618）升0.8%。

科技股方面，小米（1810）升3.3%，阿里（9988）升0.4%，騰訊（0700）升0.5%，美團（3690）逆市跌0.2%，京東（9618）跌1.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.6%，蔚來（9866）跌2.5%，小鵬（9868）升0.5%，比亞迪（1211）跌1.1%。

內房股方面，龍湖（0960）跌3.9%，潤地（1109）跌1.7%，中海外（0688）升0.1%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌2.8%，華潤萬象（1209）跌0.9%，融創服務（1516）跌2%。

【11:02】

舜宇（2382）及阿里健康（0241）升幅分別擴大至6.3%及6.2%，中芯（0981）升5%，紫金（2899）升4.8%。

港股最新報18539點，升114點。

【10:14】

港股今早於高位反覆，最新報18530點，升105點。

阿里健康（0241）飆5.4%，東方海外（0316）及舜宇（2382）均升4.8%。

【09:26】

恒指最新報18577點，高開152點，國指最新報6598點，高開56點，科指最新報38259點，高開52點。

美團（3690）將於今日收市後公布首季業績，開市報114.4元，高開1.6%。其他科技股方面，阿里（9988）高開1.5%，騰訊（0700）高開1.7%，小米（1810）高開0.7%，京東（9618）高開0.7%。

汽車股方面，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）高開2.1%，理想汽車（2015）高開0.3%，零跑（9863）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%，友邦（1299）高開1.1%，港交所（0388）高開1.5%，平保（2318）高開1.3%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.9%，潤地（1109）高開2%，融創（1918）高開0.7%。

晶片股方面，中芯（0981）升2.3%，華虹半導體（1347）升4.1%，ASMPT（0522）升2.2%。