阿里健康飆半成　港股最新升105｜持續更新

市場人士對美國聯儲局今年內減息兩次預期升溫，以及Nvidia（英偉達）股價再創新商帶動，美股三大指數於周三（5日）悉數高收，其中反映科技股走勢的納指升逾300點或1.95%，跑贏道指及標普指數。亞太區股市方面，日本股市今日（6日）早段曾收復39000點關。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓等多種主要貨幣轉弱，其中兌日圓更失守156水平。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升0.5%，紐約期金價格則變化不大。



【10:14】

港股今早於高位反覆，最新報18530點，升105點。

阿里健康（0241）飆5.4%，東方海外（0316）及舜宇（2382）均升4.8%。

【09:26】

恒指最新報18577點，高開152點，國指最新報6598點，高開56點，科指最新報38259點，高開52點。

美團（3690）將於今日收市後公布首季業績，開市報114.4元，高開1.6%。其他科技股方面，阿里（9988）高開1.5%，騰訊（0700）高開1.7%，小米（1810）高開0.7%，京東（9618）高開0.7%。

汽車股方面，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）高開2.1%，理想汽車（2015）高開0.3%，零跑（9863）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%，友邦（1299）高開1.1%，港交所（0388）高開1.5%，平保（2318）高開1.3%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.9%，潤地（1109）高開2%，融創（1918）高開0.7%。

晶片股方面，中芯（0981）升2.3%，華虹半導體（1347）升4.1%，ASMPT（0522）升2.2%。