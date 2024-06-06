大華銀行指6成受訪港企料今年業績有改善　內地為最受歡迎投資地

「2024年大華銀行企業展望研究報告（中小企及大型企業）」顯示，儘管面對經濟前景不明朗，超過60%香港企業預計2024年的業績將有所改善，著力降低成本和加強數碼化應用。



大華銀行研究報告訪問了550家來自各行各業的香港中小企和大型企業，以全面了解香港現時的營商氣氛、通脹影響和經濟展望。

逾20%受訪企業對營商環境感正面

該行指出儘管面對運營成本上升和通脹高企等挑戰，該研究指出香港整體的營商氣氛仍保持積極樂觀；當中更有超過五分之一的受訪企業對目前的營商環境持非常正面態度。

調查亦顯示企業的應變能力和樂觀情緒顯而易見，64%企業預計2024年的業績表現將有所改善。近三分之二的受訪企業預計2025年和2026年的收益將持續增長，主要受產品多元化、提升客戶體驗和增加採用數碼解決方案等策略推動。

合規及稅務問題成拓展跨境業務障礙

近80% 受訪企業考慮在未來三年拓展跨境業務，從而提高盈利、增加收入及提升國際聲譽。在所有中小企和大型企業中，最受歡迎的投資目的地包括中國內地（52%）、台灣（31%）和東盟（31%）；而東盟國家中，馬來西亞（48%）、泰國（40%）和印尼（36%）成為最受關注的市場。

然而，約40%企業在拓展跨境業務時遇到障礙，例如當地監管、合規挑戰、稅務繁複、缺乏人才和難以覓得合適的合作夥伴等。許多公司希望尋求更多的支援，包括資金或補助金以投資新市場，與業界和生態系統合作夥伴建立聯繫，以學習最佳實踐，以及藉稅務優惠推動其拓展計劃。