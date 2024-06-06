光大證券維持恒指今年見21000點預測　睇好4大板塊8個股

內地利好政策不斷，帶動港股近日反彈至18000點樓上。光大國際證券策略師伍禮賢預期下半年恒指最高位有望升至21000點水平，即較現水平仍有逾一成升幅。他表示投資者可以重點留意受惠實體經濟復甦的行業，並指下半年可留意大型科技、本地金融、民生消費及傳統汽車四大板塊，行業個股偏好分別是騰訊(0700) 、百度(9888) 港交所(0388) 、匯控(0005) 、安踏體育(2020) 申州國際(2313) 、吉利汽車(0175) 及長汽(2333) 。



長期債息率回暖 有望提升投資者信心

伍禮賢表示港股上半年表現與去年底預測相若，預估上半年中國央行採取的減息、降準等貨幣調控政策，於下半年將繼續實施，同時預料央行有機會透過賣債以釋放更高的資金市場流動性。

他提及中國長期債息債息率走勢趨勢是港股上升的關鍵因素，而近期中國內地長年期國債票息率逐步從低位回升，有望提升投資者的投資信心。伍禮賢直言，「香港股市在長線投資價值仍然存在！」，表示據香港交易所提供投資者市場結構，其中外國機構投資者佔比達7成8，而機構投資判斷入市指標就是股息收益率，相信這些硬性指標同樣表現出港股仍然具有吸引力。

光大國際證券策略師伍禮賢。﹙歐嘉樂攝﹚

另外，伍禮賢補充，隨著中國內地鼓勵上市公司提高分紅派息的水平，為港股帶來新一輪的估值修復契機，恒指股息收益率接近歷年最吸引水平，為港股帶來中長期良好基本面。