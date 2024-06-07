恒指半日跌77點　蔚來績後插逾7% 　電力股逆市造好｜持續更新

美國5月份就業數據出爐前夕，美股周四高位整固，標指及納指盤中都破頂，其後均由歷史高位輕微回吐。



【12：00】恒生指數半日跌77點

恒生指數半日跌77點，報18399點，成交569億元。科指跌1.4%，報3786點。

美團 （3690） 績後跌0.6%，騰訊 （0700） 、小米 （1810） 、京東 （9618） 跌逾1%至2%，蔚來 （9866） 績後跌逾7%。電力股造好，潤電 （0836） 升逾3%破頂。

【11：27】恒指跌95點

恒指跌幅擴至百點，報18368點，跌107點，科指跌1.6%，報3778點。

蔚來 （9866） 績後跌逾7%，小鵬汽車 （9868） 跌逾1%，理想汽車 （2015） 跌逾3%。

紫金 （2899） 升逾1%，靈寶黃金 （3330） 升近5%，招金 （1818） 升逾2%。

【10：29】恒指好淡爭持

恒指一度倒跌30點，現升3點，報18476點。科指跌0.65%，報3815點。

美團（3690）升0.35%，蔚來（9866）跌逾6%，阿里巴巴（9988）升0.71%，騰訊（0700）跌0.21%。

中石油（0857）升1%，中海油（0883）升近1%，中石化（0386）升逾1%。

【09：20】恒指高開85點

恒指高開85點，開報18562點，成交14.8億元，科指升0.4%，報3855點。

美團 （3690） 績後升2%，蔚來 （9866） 績後則跌逾6%。騰訊（0700）升0.4%，阿里巴巴（9988）升1.3%。

中海油（0883）升1.4%，中石油（0857）升2%。