港股半日跌306點　科技股向下　金礦股與航運股下挫｜持續更新

周一（10日）為端午節假期，港股休市。歐美股市則續開市，其中美股三大指數均高收，反映科技股走勢的納指升59點，報17192點，道指升69點，報38868點。亞太區股市方面，日股於今日（11日）早段升216點，韓股亦上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金及期油，分別升0.05%及0.35%。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元均上揚。



【12:17】

港股處於弱勢，半日跌逾300點之餘，更曾失守18000點大關。

恒指中午收市報18059點，跌306點，國指跌109點，報6400點，科指跌46點，報3725點，成交額為807億元。

金礦股今早全面受壓，紫金（2899）跌5.1%，中國黃金（2099）跌6.5%，山東黃金（1787）跌7.8%，招金（1818）跌10.8%。

航運股同樣捱沽，太平洋航運（2343）跌2.2%，中遠海控（1919）跌12.8%，東方海外（0316）跌9.8%。

科技股方面，小米（1810）跌2.6%，阿里（9988）跌1%，京東（9618）跌0.7%，騰訊（0700）跌0.6%，美團（3690）升1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，友邦（1299）跌2.4%，港交所（0388）跌2.8%。

內房股方面，龍湖（0960）跌3.2%，潤地（1109）跌3.1%，中海外（0688）跌1.3%，融創（1918）跌0.8%。

【10:04】

港股今早處於弱勢，曾失守18000點，最新報18028點，跌338點，國指跌117點，報6392點，科指跌3704點，跌67點。

金礦股今早普遍向下，紫金（2899）跌6.1%，山東黃金（1787）跌7.1%，招金（1818）瀉10.9%。

【10:09】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報18044點，跌322點，國指跌108點，報6402點，科指跌57點，報3714點。

目前有13隻藍籌股跌幅逾3%，其中潤啤（0291）跌5.1%，領展（0823）跌4.1%，恒隆（0101）及紫金（2899）均跌4%。友邦（1299）﹑恒地（0012）及藥明康德（2269）均跌3.3%。

不過從晶片生產的中芯（0981）則逆市升2.4%。

【09:25】

恒指最新報18163點，低開203點，國指最新報6434點，低開75點，科指最新報3723點，低開49點。

科技股普遍低開，阿里（9988）低開0.6%，騰訊（0700）低開2%，小米（1810）低開2.5%，美團（3690）低開2.2%，京東（9618）低開0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.6%，蔚來（9866）低開2.6%，小鵬（9868）低開2.8%。

消費股方面，海底撈（6862）低開2.3%，潤啤（0291）低開2.4%，李寧（2331）低開1%。

金融股方面，港交所（0388）低開0.3%，滙豐（0005）低開0.4%，友邦（1299）低開2.7%。