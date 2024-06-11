ATMXJ低開　車股及金融股疲弱　恒指跌203點｜持續更新

周一（10日）為端午節假期，港股休市。歐美股市則續開市，其中美股三大指數均高收，反映科技股走勢的納指升59點，報17192點，道指升69點，報38868點。亞太區股市方面，日股於今日（11日）早段升216點，韓股亦上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金及期油，分別升0.05%及0.35%。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元均上揚。



【09:25】

恒指最新報18163點，低開203點，國指最新報6434點，低開75點，科指最新報3723點，低開49點。

科技股普遍低開，阿里（9988）低開0.6%，騰訊（0700）低開2%，小米（1810）低開2.5%，美團（3690）低開2.2%，京東（9618）低開0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.6%，蔚來（9866）低開2.6%，小鵬（9868）低開2.8%。

消費股方面，海底撈（6862）低開2.3%，潤啤（0291）低開2.4%，李寧（2331）低開1%。

金融股方面，港交所（0388）低開0.3%，滙豐（0005）低開0.4%，友邦（1299）低開2.7%。