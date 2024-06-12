港股再失萬八點　阿里健康挫4.7%　比亞迪電子漲4.6%｜持續更新

美國聯儲局於當地時間周二及周三（11日及12日）舉行議息會議，市場人士靜待議息結果，以及美國政府於周三公布的PCE通脹數據，三大指數於周二走勢個別。其中道指早段曾挫逾400點，收市報38747點，跌120點。反映科技股走勢的納指，則在蘋果勁升7%帶動下，升151點，收市報17343點，再創收市新高。亞太區股市方面，日本股市於今日（12日）早段跌逾200點，韓股則輕微上升。匯市方面，於亞洲交易時段美元兌多種主要貨幣變化不大。商品市場方面，紐約期油及紐金於亞洲交易時段分別升0.33%及0.18%。



【10:03】

港股跌勢加劇兼再次失守18000點，恒指最新報17926點，跌249點，國指跌80點，報6371點，科指跌43點，報3711點。

阿里健康（0241）跌4.7%，中升（0881）跌3.3%，吉利汽車（0175）及新世界（0017）分別跌2.9%。

手機設備股上揚，比亞迪電子（0285）逆市升4.6%，舜宇（2382）升2.8%，高偉電子（1415）升4.9%。

【09:25】

恒指最新報18032點，低開143點，國指最新報6410點，低開41點，科指最新報3724點，低開31點。

美團（3690）宣布最多斥資20億美元回購，今早低開0.3%，最新報115元。其他科技股方面，騰訊（0700）平開，報373.8元。阿里（9988）低開0.4%，小米（1810）低開0.6%，京東（9618）低開1.1%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開5%，蔚來（9866）低開7.2%，理想（2015）低開1.5%，比亞迪（1211）低開1.5%。

航運股上日紛紛下挫，今早走勢個別，中遠海控（1919）高開1.1%，旗下東方海外（0316）低開0.4%，中遠港口（1199）平開。

金礦股方面，紫金（2899）低開0.7%，中國黃金（2099）高開0.3%，招金（1818）高開0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.5%，友邦（1299）低開2%，港交所（0388）低開0.8%。