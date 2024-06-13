車股上衝比亞迪飆8%　港股升幅收窄至73點　險守萬八點｜持續更新

美國聯儲局於周四（13日）凌晨公布議息會議結果，如市場人士預期當局將聯邦基金利率維持於5.25至5.5厘。不過當局最新點陣圖顯示，今年內或僅會減息一次。受到有關消息拖累，道指倒跌，收市報38712點，跌35點。不過標準普爾指數及納指分別創新高，標普收市報5421點，升45點，納指升267點，報17610點。



【10:36】

港股升幅收窄，恒指最新報18011點，升73點，國指升23點，報6383點，科指升11點，報3703點。

比亞迪（1211）升8.1%，吉利（0175）升4%。

中芯（0981）升3.1%。

【09:26】

恒指最新報18104點，高開166點，國指最新報6420點，高開61點，科指最新報3743點，高開52點。

歐盟宣布針對內地生產電動車加徵關稅，理想汽車（2015）高開1.8%，蔚來（9866）高開2.2%，小鵬（9868）高開0.7%，比亞迪（1211）高開3%，吉利（0175）高開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.6%，騰訊（0700）高開1.5%，美團（3690）高開1.6%，小米（1810）高開0.8%，京東（9618）高開1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%，友邦（1299）高開1.5%，港交所（0388）高開1.3%。

地產股方面，恒地（0012）高開0.7%，新地（0016）高開0.6%，長實（1113）高開0.7%，新世界（0017）高開0.8%。

金礦股方面，紫金（2899）高開1.2%，招金（1818）平開。

【08:57】

亞太區股市今日（13日）早段普遍上揚，其中韓股升幅達1.5%或40點，最新報2768點。日股升78點，最新報38973點，澳洲普通股200指數最新報7760點，升44點。

商品市場方面，於亞洲交易時段金價下滑，紐約期金每盎司最新報2,337.6美元，跌0.73%，現貨金跌0.24%，報2,319.48美元。紐約期油最新報78.33美元，跌0.22%。

匯市方面，美元兌多種主要貨幣變化不大，兌日圓最新報156.79，升0.04%。反映美元走勢的美匯指數最新報104.72。