大行紛下調美國今年減息次數預期　渣打料僅9月減1次

美國聯儲局最新議息按兵不動，渣打大中華及北亞區兼香港財資巿場部聯席主管劉孟璣表示，聯儲局維持息口不變符合市場預期，在目前當地經濟穩固，例如失業率仍偏低等情況下，相信當局並不急於減息。而會視乎通脹回落至安心水平，核心消費者物價指數近2%，才會啟動減息。他預計，聯儲局將於9月啟動首次減息，也是今年內唯一一次，而明年則會減息4次。



渣打大中華及北亞區兼香港財資巿場部聯席主管劉孟璣預計，聯儲局將於9月啟動首次減息，也是今年內唯一一次，而明年則會減息4次。（資料圖片）

港息料跟隨美息回落唯不會同步

港息方面，他表示，港元拆息（Hibor）近期以橫行為主，1個月拆息維持約4.5%，3個月4.7%，預計至今年中仍會維持大概水平。隔夜拆息約3.8%至3.9%，若果市場資金需求上升，預計拆息表現也會偏緊。若果聯儲局如預期在今年稍後時間減息，預計港息將會跟隨，但實際幅度及速度則會視乎屆時香港情況，不會完全同步。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，聯邦儲備局維持利率不變，並將減息次數的預測由3次改為1次，主要反映美國通脹回落速度較預期為慢。不過，高利率繼續影響美國經濟活動。近期數據顯示當地經濟進一步放緩，聯儲局主席鮑威爾亦承認勞工市場已大致重回疫情前的水平。恒生認為聯儲局繼續採取按數據而定（data dependent）的立場。鮑威爾指出倘若通脹高企，聯儲局可一段時間維持利率不變。相反，倘若勞工市場轉弱或通脹回落速度加快，當局亦可減息應對。

恒生：今年減息1至2次每次25個基點

恒生預期，下半年美國經濟增長減慢，以及通脹逐步回落，將為聯儲局提供理據減息，預料聯儲局今年全年減息1至2次，每次25個基點。香港方面，受聯儲局政策影響，港元利率短期內或維持於偏高水平，但隨着聯儲局稍後展開減息周期，港元利率可望略為回落，有助支持本港經濟繼續復甦。目前估計本港經濟全年增長2.8%。

恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，雖美國將維持高息更長一段時間，但鮑威爾本次的言論屬中性偏溫和，美國10年期國債收益率本月已率先回吐約20點子至4.3厘，債息的長線趨勢相信將跟隨通脹放緩及減息周期開啟而慢慢下滑，利率走勢向下將利好美元投資級企業債券資產未來兩年的表現。

美股受長年期債息回落刺激，本月又創新高，惟美股現時估值偏貴，且資金集中於數間美國科技巨企熱炒人工智能﹙AI﹚概念的情況嚴重，若未來龍頭科企盈利稍不如預期或AI相關的政策風險出現，或會引發市場大幅調整的風險。下半年於環球股市的投資部署上，應兼顧增長與防守性板塊﹙後者如高股息、公用股及必需消費股等﹚，並避免集中投資於單一股市。此外，恒生認為，美元隨美債息表現溫和，將利好亞洲股市資金流入和估值提升。