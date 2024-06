美國聯儲局今年或只會減息一次,促使金價回落至2,300美元邊緣。不過瑞銀仍看好金價前景,並上調金價今年底目標價至2,600美元。



瑞銀投資銀行貴金屬策略Joni Teves將今年予金價目標價上調至2,600美元,同時預期未來2年金價將會進一步上揚,有機會突破2,800美元。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)