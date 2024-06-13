馬時亨指香港發展應參考瑞士模式　冀北都可吸人才及高增值企業

香港未來應朝哪個方向前進？是近年不同階層均會觸及的議題。富衛集團主席馬時亨指出香港應參考「瑞士模式」，發展更多高增值行業並將產品售回大灣區。可是卻面臨土地資源不足，期望發展北部都會區後可吸引更多人才及高增值企業來港。



馬時亨指出多年來香港與新加坡都在比拼，但兩地均是金融中心並各有長處。雖然近期港股表現不如以往，但是整體股市市值卻為新加坡的9倍，香港保險業務亦較強，債券市場亦有一定優勢。財富管理業務方面則兩地相若。在股票及保險香港有優勢，新加坡在外匯業務表現較強，所以兩地各有特色。

他又指出香港受惠於內地資金，互聯互通機制亦有助資金流通，發揮香港金融中心作用，創科亦有助推動香港經濟。

冀政府商界多作推廣

談及有關「香港玩完」論時，馬時亨指出若香港能保持金融市場穩定﹑司法制度獨立等優點就不會「玩完」。過往香港亦曾面對不少挑戰，可是每次香港亦能有好表現，對香港長期繁榮穩定非常有信心。他亦指出政府與商界要多推廣香港，現在香港社會穩定，外資能賺錢便會留在香港，並指出未見有外資離開香港。

他亦指出近年港人北上消費，反映出香港與大溝區「一小時生活圈」融合成功的結果月。他指出港人北上消費非壞事，可是對本港影響帶來影響，因此香港各行各業需要構思如何轉型，重新吸引遊客及港人留港消費。隨著零售業轉型，商舖租金將會繼續下跌，寫字樓物業亦會面臨在家工作興起的挑戰，惟他相信行業最終會自行調節，如的士業界做好服務水平，為旅客留下良好印象。