港交所︰上市公司年底前須最少有一名女董事

港交所(0388)上市主管伍潔鏇撰文談及港股在女性平權的成果。

她表示，香港在推動企業增加高級管理層女性成員比例方面可說取得顯著成果。港交所高級管理團隊中，有三分一是女性。港交所亦要求上市發行人在年底前最少任命1名其他性別的董事，此舉措已漸見成效。

她指出，截至今年6月，市場上有女性董事成員的香港上市發行人所佔的比例，已從2021年的70%上升至84%。過渡期在今年12月底便要結束，董事會仍只有男性成員的發行人必須把握時間，盡快委任首名女性董事。

伍潔鏇稱，今年將是香港資本市場的重要轉捩點，預期屆時市場上不會再出現只有男性組成的董事會，而是符合21世紀前瞻的董事會文化，進一步強化香港作為現代化和領先的國際金融中心的地位。

她又稱，大型公司有其領導優勢，可利用本身資源、網絡關係和影響力來推動重大改變，但規模較小的公司需要克服不同的挑戰，但公司可以做的還是有許多，除引入更多女性董事外，更可以找來最具資格、能力和遠見的董事人選。

伍潔鏇補充，推動董事會多元化是革命性的進程，不僅能改變社會、打破障礙，更能為社會創造更美好和平等的未來。