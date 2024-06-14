內地股市高收　港股卻下跌　續於萬八點關徘徊｜持續更新

市場人士再次對美國聯儲局最早於9月起減息預測升溫，帶動納指及標普指數再創新高，納指收市報17665點，升57點，標普指數升12點，報5433點。道指則延續跌勢，收市報38647點，跌65點。亞太區股市方面，日股今日（14日）早段跌逾百點，韓股則升0.3%。匯市方面，美元兌日圓輕微上揚。



【15:17】

內地股市高收，上證收市報3032點，升3點，深成收市報9252點，升46點，滬深300指數收市報3541點，升15點，創業板指數收市報1791點，升13點。

港股最新報17989點，跌122點。

【14:08】

港股跌勢在午後略收窄，最新報18002點，跌110點。國指跌30點，報6391點，科指跌20點，報3718點。

周大福（1929）跌8.7%，阿里健康（0241）跌4.1%，藥明康德（2359） 跌4%，藥明生物（2269）跌3.6%。

【12:22】

港股轉弱兼失守萬八點大關。恒指中午收市報17991點，跌121點，國指跌33點，中午收市報6388點，科指跌33點，報3705點，成交額為579.4億元。

周大福（1929）跌7.7%，中午收市報8.73元。其他金飾股方面，六福（0590）跌4.7%，周生生（0116）跌0.4%，謝瑞麟（0417）中午收市報0.8元，平收。

藥明系下跌，藥明生物（2269）跌3.4%，藥明康德（2359）跌4.1%，藥明合聯（2268）跌0.9%。

醫藥股偏軟，翰森製藥（3692）跌1%，中生製藥（1177）跌1.1%，石藥（1093）跌1.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌0.5%，蔚來（9866）跌1.1%，小鵬（9868）跌1.4%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.6%，中午收市報72.6元，騰訊（1810）無升跌，美團（3690）及小米（1810）均跌1.5%，京東（9618）跌1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.8%，友邦（1299）中午收市報55.85元，跌1.3%，港交所（0388）跌2.3%。

【11:16】

恒指最新報18049點，跌62點，國指跌11點，報6410點，科指跌21點，跌3717點。

周大福（1929）跌7.9%，阿里健康（0241）跌4.2%，藥明康德（2359）跌4%，藥明生物（2269）跌3.3%。

阿里（9988）跌2.5%，港交所（0388）跌2.6%。

【10:18】

港股維持數十點跌幅，恒指最新報18047點，跌64點，國指跌6點，報6415點，科指跌18點，報3720點。

周大福（1929）跌6.9%。

藥明系再度下跌，藥明康德（2359）跌2.7%，藥明生物（2269）跌2.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.9%。

【09:27】

恒指最新報18028點，低開84點，國指最新報6391點，低開29點，科指最新報3726點，低開12點。

阿里（9988）低開1%，騰訊（0700）高開1%，美團（3690）平開，小米（1810）低開1.1%，京東（9618）低開1.1%。

消費及內需股方面，潤啤（0291）高開0.2%，海底撈（6862）平開，安踏（2020）低開1.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.7%，蔚來（9866）低開0.6%，小鵬（9868）低開1%，比亞迪（1211）低開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1%，友邦（1299）平開，港交所（0388）低開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）平開，潤地（1108）低開1.7%，中海外（0688）平開。