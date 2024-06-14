科技股偏軟　滙豐跌1%　港股低開84點｜持續更新

市場人士再次對美國聯儲局最早於9月起減息預測升溫，帶動納指及標普指數再創新高，納指收市報17665點，升57點，標普指數升12點，報5433點。道指則延續跌勢，收市報38647點，跌65點。亞太區股市方面，日股今日（14日）早段跌逾百點，韓股則升0.3%。匯市方面，美元兌日圓輕微上揚。



【09:27】

恒指最新報18028點，低開84點，國指最新報6391點，低開29點，科指最新報3726點，低開12點。

阿里（9988）低開1%，騰訊（0700）高開1%，美團（3690）平開，小米（1810）低開1.1%，京東（9618）低開1.1%。

消費及內需股方面，潤啤（0291）高開0.2%，海底撈（6862）平開，安踏（2020）低開1.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.7%，蔚來（9866）低開0.6%，小鵬（9868）低開1%，比亞迪（1211）低開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1%，友邦（1299）平開，港交所（0388）低開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）平開，潤地（1108）低開1.7%，中海外（0688）平開。