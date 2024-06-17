歐國盃開鑼潤啤卻跌近3%　港股轉升36點　周大福反彈｜持續更新

美國股市於上周五（14日）走勢個別，其中反映科技股走勢的納指上揚，收市報17693點，升25點，道指跌57點，報38589點。亞太區股市方面，日本股市早段下瀉逾800點，曾失守38000點，韓股則輕微下跌。匯市方面，美元兌多種主要貨幣變化不大。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.11%，紐約期金及現貨金價格均跌約0.3%。



【10:02】比亞迪系上揚

港股轉升，恒指最新報17978點，升36點，國指升19點，報6394點，科指無升跌，報3707點。

歐國盃正式開鑼，可是啤酒股卻未受刺激，潤啤（0291）跌2.8%，百威亞太（1876）跌2%。

比亞迪（1211）升1.7%，比亞迪電子（0285）升3%。

周大福（1929）反彈，報8.72元。

2024年6月16日，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）頭槌破網，為英格蘭率先入球。（Reuters）

【09:25】港股低開92點

恒指最新報17848點，低開92點，國指最新報6342點，低開32點，科指最新報3686點，低開21點。

汽車股今早表現個別，華晨（1114）宣布派特別息4.3元，今早高開14.9%，報8.19元。理想汽車（2015）低開0.5%，蔚來（9866）低開1.2%，小鵬（9868）低開1.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.3%，騰訊（0700）低開0.9%，美團（3690）低開0.6%，小米（1810）低開0.6%，京東（9618）低開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）低開1.2%，港交所（0388）低開0.4%。

內險股方面，國壽（2628）平開，平保（2318）低開1%，人保（1339）平開。

內銀股方面，建行（0939）低開0.5%，工行（1398）低開0.5%，招行（3968）平開。