打風不停市｜李惟宏冀港交所以寬鬆門檻　讓有困難中小券商取支援

行政長官李家超宣佈，港交所將於9 月23 日起實施新安排，證券市場在惡劣天氣下不停市，維持運作。

金融服務界立法會議員李惟宏表示，樂見政府推出有助改善股市流動性的政策，幫助香港股票市場與國際接軌，減少投資者因停市而面對的風險。同時，亦會向有困難的中小券商提供暫時支援，以待他們提升科技水平，實行全面遙距工作，並保障員工安全。

李惟宏表示，政策已醖釀多時，無論在財政預算案以及施政報告都曾有所提及。整體上，金融服務業界，尤其是大型及中型的機構都支持有關新安排，認為在惡劣天氣下維持交易，有助於維持香港作為國際金融中心的競爭力，並加強互聯互通的發展潛力。

另外，對於部分中小型券商關注未能實行遙距工作，以及銀行未能配合交收安排，港交所於諮詢總結提及，會為個別合資格經紀，於惡劣天氣當天暫時履行交收及結算責任，在解除天氣警告後，經紀行須向交易所支付相關款項。同時，銀行亦會在惡劣天氣下維持網上交易，並會處理惡劣天氣前一日的支票交收。李惟宏表示，新安排下，難免會有中小型券商遇到成本上升等的挑戰，希望銀行能夠彈性處理惡劣天氣下不同支付方式，並保持與業界的溝通。同時，港交所亦能以一個寬鬆的門檻，讓有困難的中小型券商取得支援。

距離政策實施尚有3 個月，並會有約1 個月時間進行市場測試。李惟宏表示，期望監管機構、政府部門、市場持分者以及業界保持溝通，積極解決業界在測試期間遇到的困難，讓業界能夠有充足準備，政策得以順利實施。李惟宏期望港交所在7 月，進一步公佈有關支援措施細節，並能夠在措施推出初期，向業界解答所遇到的問題。

香港作為國際金融中心，要面對來自海內外的投資者。李惟宏表示，過去因惡劣天氣而暫停交易，會對投資者造成損失，尤其在互聯互通機制下，港股在惡劣天氣期間若單邊停市，有可能令AH 股價差風險增加。因此，政策不但能增加港股交易量，亦能保障投資者，現時正是適當時間推出。