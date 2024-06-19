恒指午後升逾300點　聯想揚近7%　國壽、平保齊彈2%｜持續更新

美國最新經濟數據好壞參半，美股好淡爭持，標指盤中破頂，收市亦創歷史新高，是今年以來第31個紀錄新高；納指曾倒跌0.34%，最終反覆靠穩並輕微創新高。



【13：12】恒指午後升347點

恒指午後升347點，報18263點。科指升近2%，報3769點。

聯想（0992）升近7%，小米（1810）升逾4%，商湯（0020）升逾5%。

國壽（2628）升逾2%，人保（1339）升0.74%，中國平安（2318）升近3%。

【12：00】恒指半日升348點

恒指半日升348點，報18264點，成交555.7億元，科指升近2%，報3769點。

阿里巴巴（9988）升逾1%，騰訊（0700）、美團（3690）升逾2%，嗶哩嗶哩 （9626） 升12%，聯想 （0992） 、商湯 （0020） 升逾6%。

中資金融股造好，工行 （1398）、農行 （1288）升逾2%，中行 （3988）升近3%，建行 （0939） 、國壽 （2628） 升3%。

【10：27】恒指升284點

恒指升284點，報18199點。科指升1.33%，報3746點。

中資金融股向上，四大內銀中，建行 （0939） 、工行 （1398）、中行 （3988） 、農行 （1288） 升逾2%。

嗶哩嗶哩 （9626）升超一成，報134元。

【09：20】恒指高開140點

恒指高開140點，開報18056點，成交14.3億元，科指升1.1%，報3736點。

阿里巴巴（9988）升逾1%，騰訊（0700）升近1%，美團（3690）升逾1%，嗶哩嗶哩 （9626） 升5%。