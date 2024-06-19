恒指發力升逾470點 聯想續領漲揚7% 小米、美團齊升｜持續更新
撰文：黃文琪
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美國最新經濟數據好壞參半，美股好淡爭持，標指盤中破頂，收市亦創歷史新高，是今年以來第31個紀錄新高；納指曾倒跌0.34%，最終反覆靠穩並輕微創新高。
【14：20】
恒指升476點，報18391點。科指升3.1%；國指同揚3.1%。
藍籌股方面，聯想（0992）續領漲，升7.2%，小米（1810）升6.2％，小米（3690）5.3%。
【13：12】恒指午後升347點
恒指午後升347點，報18263點。科指升近2%，報3769點。
聯想（0992）升近7%，小米（1810）升逾4%，商湯（0020）升逾5%。
國壽（2628）升逾2%，人保（1339）升0.74%，中國平安（2318）升近3%。
【12：00】恒指半日升348點
恒指半日升348點，報18264點，成交555.7億元，科指升近2%，報3769點。
阿里巴巴（9988）升逾1%，騰訊（0700）、美團（3690）升逾2%，嗶哩嗶哩 （9626） 升12%，聯想 （0992） 、商湯 （0020） 升逾6%。
中資金融股造好，工行 （1398）、農行 （1288）升逾2%，中行 （3988）升近3%，建行 （0939） 、國壽 （2628） 升3%。
【10：27】恒指升284點
恒指升284點，報18199點。科指升1.33%，報3746點。
中資金融股向上，四大內銀中，建行 （0939） 、工行 （1398）、中行 （3988） 、農行 （1288） 升逾2%。
嗶哩嗶哩 （9626）升超一成，報134元。
【09：20】恒指高開140點
恒指高開140點，開報18056點，成交14.3億元，科指升1.1%，報3736點。
阿里巴巴（9988）升逾1%，騰訊（0700）升近1%，美團（3690）升逾1%，嗶哩嗶哩 （9626） 升5%。