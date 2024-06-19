譚旻萱Mandy化身Fintech達人教你善用X Wallet App照顧生活所需

「籃球女神」Mandy Tam人氣越來越高，最近仲廣告密密接，成為廣告界新星，最近更化身Fintech達人，與X Wallet合作又拍廣告又出MV，不少網民都留言大讚Mandy「唱得又跳得，廣告睇完又睇」，今個星期原來除了旺角彌敦道有Mandy 的X Wallet App達人造形大型廣告外，巴士及的士車身亦同樣有她的廣告身影，各位粉絲是時候出動打卡，放上IG tag返Mandy，博Mandy一笑之外！下文更有Mandy的專屬優惠碼，讓大家可以成為X Wallet App全新客戶，獲得限時$1,300迎新獎賞！



X Wallet邀人氣女星譚旻萱(Mandy)擔任廣告主角詮釋「X個可能 X Wallet」

聽品牌團隊講，是次廣告選用Mandy，原因是Mandy的形象與是次廣告主題十分匹配。其出道短短4年，無論打波、跳舞、跑步、演戲、唱歌等各方面，都展現無限百變形象，成為廣告界的寵兒。因此證明，只要你肯努力，就可以取得成功。同樣地，只要善用X Wallet App，就可以為你的生活開啟無限個可能。

X Wallet & Mandy日與夜無處不在

除了在旺角彌敦道的大型戶外廣告、巴士及的士廣告、社交媒體及電視上都能看到X Wallet & Mandy的身影。接下來的日子，X Wallet 聯乘 Mandy還會在電車站、港鐵、social media以至新聞及資訊媒體等各大平台同大家見面。Mandy更會為大家帶來更多優惠及驚喜。

位於旺角彌敦道W Plaza外的大型戶外廣告

A.I. 5秒閃批｜24/7即批 即Pay

X Wallet App的服務理念就同該公司的廣告策略一樣，利用 Machine Learning 進行貸款審批，做到零延遲，最快5秒即知結果，更可以全天侯經FPS隨時過數。

X Wallet App備有X Lend真A.I.秒批貸款及X Pay先買後付功能

香港市場上唯一結合借貸及支付功能的App

X Wallet App除了是全港首個A.I秒批貸款App，更是現時香港市場上唯一結合借貸及支付功能的App。提供多元化的金融產品，由「X Lend」 真A.I.秒批貸款，到「X Pay」先買後付功能，無論你是日常生活消費所需，還是創業路上需要支援，X 在Wallet都能一站式滿足你不同人生階段的資金需求。

X Pay食買玩 一路Pay一路賺

X Pay不僅能滿足客戶由食、買、玩到日常生活所需；更會透過不同優惠讓客戶『一路Pay、一路賺』。因其『先買後付』模式為客戶的購買力注入更大動力，加上『免息分三期』服務，能使其在資金調配上更具彈性。同時客製化的推廣方案有效吸引目標客群，協助商戶捕捉更大商機。

X Pay開業一週年，聯同Mandy為大家送上高達HK$40,000現金券

成就夢想 X個可能

作為演藝行業的新人，無論在演戲還是跳舞方面，Mandy都希望可以增值自己。X Pay可以照顧我衣、食、住、行日常生活所需。而只要有X Wallet App在手，已經可以為我完成各種夢想，創造X個可能。Mandy更表示，希望大家不要埋沒自己的潛能，一齊探索生活上更多X個可能。

X Pay 感謝祭｜6.15至6.30 日日狂派優惠券

X個可能 Mandy專屬優惠

只要你是X Wallet App全新客戶，輸入Mandy的專屬優惠碼【MANDYX】，就可以獲得限時$1,300迎新獎賞！

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X Wallet App照顧人生每個階段

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零在金融香港有限公司

放債人牌照號碼: 1100/2023

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（資料及相片由客戶提供）