恒指半日跌88點　中芯國際升4%冠藍籌　快手挫5%穿50元｜持續更新

美國周三「六月節」假期，美股休市。另外，多位聯儲局官員周二強調減息前需要看到更多通脹放緩的訊號，重申不急於減息。



【12：00】恒生半日跌88點

恒生指數半日跌88點，報18341點，成交552億元。科指跌1.35%，報3780點。

ATM跌0.3%至逾1%，嗶哩嗶哩 （9626） 跌逾4%，快手 （1024） 跌5%。

三桶油逆市升，中海油 （0883） 升近3%破頂，報23.35元。中石油（0857）升逾2%，中石化升近2%。

芯片股造好，中芯國際 （0981） 升近4%。是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌6.13%，收報15.32元，是跌幅最大的藍籌。

泛海集團（0129）擬溢價約52.78%私有化泛海酒店（0292），泛海酒店升三成，報0.094元。

【10：24】恒指升27點

恒指升27點，開報18457點。科指跌0.66%，報3807點。

三桶油續造好，中石油 （0857） 升逾3%，中海油 （0883） 升近3%，中石化 （0386） 升近3%。

快手 （1024） 跌近5%，跌穿50元，報49.8元。

冠忠巴士 （0306） 發盈喜，股價逆市升近5%，報1.71元。

【09：20】恒指高開23點

恒指高開23點，開報18453點，成交14億元，科指升0.2%，報3838點。

友邦 （1299） 升1%，蔚來（9866）升1%，ATM個別發展，阿里巴巴 （9988） 跌0.3%，騰訊 （0700） 升0.8%，美團 （3690） 升0.5%。