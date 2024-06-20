內地6月LPR維持不變

撰文：黃捷
出版：更新：

內地6月LPR﹙貸款市場報價利率﹚維持不變，符合市場預期。

人民銀行網頁顯示，一年期LPR維持3.45厘；5年期以上LPR維持3.95厘。

人民銀行