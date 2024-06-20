凱基亞洲料下半年恒指上望20900點　推11隻焦點股

凱基亞洲預料，美國聯儲局今年第四季開始減息，最多減一至兩次，今年下半年恒指目標價為20,900點。



該行認為內地樓市政策「組合拳」加快內房觸底；國企積極的股東分紅；及內地北水及外圍資金流入估值相對低廉的港股，預料下半年市況會好轉，又表示，恒指反彈至20,900點後，預測市盈率為10.22倍，仍低於過去十年市盈率的平均值，大市上行的動力相信仍然不低。

亞洲投資策略部主管溫傑表示，雖然近月內地部分經濟數據不及預期，反映增速有所放緩，但受惠首季經濟表現理想，加上中央已加推不同刺激性政策，料今年有望達成5%的經濟增長目標。

凱基亞洲預料，美國聯儲局今年第四季開始減息，最多減一至兩次，今年下半年恒指目標價為20,900點。（許世豪攝）

他指，後續留意房地產市場發展，若成功穩住樓市，將利好經濟及投資氣氛。港股方面，基於內地經濟有望穩健擴張，加上估值吸引，資金有機會進一步流入，帶動恒生指數突破上半年高位。惟在看好之餘，投資者應持續關注地緣政局變化。以中美關係為例，華府有機會宣布更多制裁措施，為相關股份的股價帶來負面壓力。建議可留意五大主題，包括（1）經濟上行利營運、（2）樓市政策已鬆綁、（3）國企改革增回報、（4）電力需求續增長，以及（5）積極出海擴業務。

以此為基礎下， 該行推介包括騰訊（0700）及港交所（0388）等11隻股票。

內地方面， 該行估計，內地政策持續落地有助信心回復，受惠超長期特別國債發行，專項債發行也在加快，有助於基建投資企穩。至於樓市政策包括降首付至歷史新低、取消商業性房貸利率下限、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款，將推動樓市發展及緩和房企流動性危機。政策效果預計將在第三季開始浮現，隨著高基數影響過去，新房銷售面積有望在第三季開始出現按年正增長。

至於出口及消費，凱基亞洲預計仍有望維持溫和上升，預期人民銀行會進一步下調利率1次，以及存款準備金率1至2次。該行亦將全年經濟增長預測由4.9%升至5%；消費物價指數就有望回升至下半年的約1%。

關注特朗普當選後的政策風險

外圍方面，凱基投顧童事長朱晏民表示，全球主要股市在4月上旬經歷了急速修正後重新再延續升勢，在減息預期回穩和債券殖利率下跌下，再創新高。他指出， 高利率政策開始對經濟產生負面影響，預期經濟持續放緩，尤其在下半年下行速度可能加快，但對股市影響相對較細， 惟一旦經濟下行幅度加大，例如勞動市場迅速惡化時，才需要擔心股市進展到「壞消息真的是壞消息」。

他指，短期而言在估值已高及經濟增長動力逐漸放緩，市場波動性增加，而特朗普可能當選下任美國總統的政策風險與勞動市場若未來快速降溫是下半年須留意的風險。但若美國經濟成功軟著陸，在AI需求帶動下明年企業盈利仍將高速增長，而股市在震盪調整後，年底前可望重回牛市。