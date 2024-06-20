中金提三句箴言部署全球　稱對港股當下不悲觀　惟需兩大催化劑

中金首席海外與港股策略分析師、董事總經理劉剛指，港股較難重返萬六點低位，結構性行情不錯，當下看法並不悲觀，不過再向上就需兩大催化劑，其一為美聯儲減息，其二更重要的則是公司盈利修復，開啟加槓桿信用週期，如若能實現盈利修復，恒指或可攀升至22000點以上。



中金為全球市場部署，提出「三句箴言」，其表示美國「市場搶跑減息」，雖未減息，效果已然實現，料今年最多減息一次，美債黃金屆時或都不利投資，美股估值也過高，反而港股是極度悲觀情緒下復甦的典型，不遜於全球其他任何資產類別。



港股長期向上需兩大「催化劑」

劉剛表示，本輪港股行情主要由風險溢價回落驅動，如若落至去年初的低點，則對應恒指19000至20000點區間，換而言之，僅靠市場情緒修復，則上漲的空間有限。例如此前港股反彈的部分原因在於，投資者擔心Nvidia首季業績以及對美國降息的樂觀預期，如今短期情緒消退，故又折返。

他續指，港股再向上還需兩大「催化劑」，外圍為美聯儲降息，美債利率降。但更大的漲幅，需要公司盈利修復，即加槓桿，開啟信用週期，如若能實現盈利修復，恒指或可攀升至22000點以上。因此建議投資者長期可聚焦財政政策的變化，短期則可關注月度社會融資、財政支出的力度。

中金認為，港股向上更大的催化劑為公司盈利修復。（資料圖片）

籲採「啞鈴型」配置港股 握三大投資主線

放眼全球，劉剛為投資者提供「三句箴言」，即「去能寬鬆的地方，去加槓桿的地方，去能漲價的地方」。具體而言，寬鬆指利率寬鬆，例如歐洲市場；加槓桿的產業則例如AI、美國地產股、中國科技股；漲價則指代利潤率，例如資源、公用事業行業。

對於港股的投資建議，劉剛總結稱，需採「啞鈴型」配置，兼顧穩定回報與行業賽道成長，此外還有三大主線可循。

其一，在整體回報下行時，關注高股息率下，具長期分紅能力的公司，例如銀行、油氣化工等。其二，關注結構性加槓桿，政策支持的板塊，例如電信設備、技術硬件、半導體等。其三，選擇可局部漲價的板塊，供給受限亦或天然壟斷，例如天然氣、公用事業乃至部分必需消費品。

中金劉剛預計，港股較難重返本輪升幅之前的區間低位。（資料圖片）

美國市場搶跑減息 料全周期減息100個基點

而對於美國減息的動作，劉剛認為是「市場搶跑減息」，美國一季度信用債意外擴張，居民按揭加速增長，企業部分信用債發行也大幅增加。還未減息，卻形成信用先擴張的效果，需求得到改善，抵消了貨幣的緊縮，效果已然實現，自然就不必急於減息。

他分析指，美國今次減息操作不同以往，並非因經濟衰退，而是為解決利差倒掛的問題，因此預計第三季度為美國減息的窗口期，如若拖延至第四季度，則面臨通脹翹尾以及總體大選的波動，不利開展，預計今年或可減息1次，整個減息週期可減100個基點。

中金劉剛指，美國市場搶跑減息。（資料圖片）

減息前美債黃金仍有機會 美科技股估值偏高

而在息口變化下論及全球資產類別，劉剛表示，減息以前美債與黃金仍然有機會，不過就需「把握節奏」，料減息前美債息仍有機會再4.2至4.7厘之間波動，長端美債中樞為4厘，黃金的合理中樞就為每盎司2500美元。

其續指，該行對美股長期取態正面，AI科技股具潛力，但短期估值仍然偏高，建議等回調再出手。而日本匯率貶值，反而不利盈利增長；歐洲雖較寬鬆，但受選舉影響波動。他總結稱，當全球經濟增長不強勁時，較穩健的部署是尋求穩定回報，可兌現現金流的資產。

中金公司研究部首席宏觀分析師、董事總經理張文朗指，內地仍有降息降準空間。

內地仍有降息降準空間 料人民幣下半年較穩

對於內地經濟，中金公司研究部首席宏觀分析師、董事總經理張文朗指，中國經濟正處轉型階段，綠色與數字經濟方興未艾，相信實現全年5%的經濟增長目標無問題，預計下半年財政政策支持力度加大，出口增速較上半年提升，且仍有降息降準的空間，人民幣幣值也將較穩，此外下月的三中全會，料有更多支持政策可期待。