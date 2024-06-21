恒指午後跌近300點守萬八關　信義光能挫半成差絕藍籌｜持續更新

隔晚道指收市升299點，不過股王Nvidia單日轉向挫3.5%，拖累納指收挫0.8%。港股昨日回吐近百點後，今早再低開過百點。



【14：40】港股維持近300點跌幅

港股維持近300點跌幅。恒指現挫1.54%或281點，報18053點；科指則挫1.83%或68點，報3699點。大市成交額770億元。

信義光能﹙0968﹚瀉5.4%，為表現最差藍籌股。

【13：00】恒指午後跌340點

恒生指數午後跌340點，報17997點。科指跌2.29%，報3681點。

恒大系逆市造好，其中恒大汽車 （0708） 升逾35%，恒大物業 （6666） 升逾11%。

理想汽車（2015）跌近3%，蔚來（9866）跌逾1%，小鵬（9868）跌近1%。

【12：00】恒指半日跌313點

恒生指數半日跌313點，中午收報18021點，成交550.5億元。科指跌2.1%，報3686點。

美團 （3690）、中海油 （0883） 跌4%，商湯 （0020） 折讓9%配股，股價低開倒升0.76%。

恒大系逆市造好，其中恒大汽車 （0708） 升逾37%，恒大物業 （6666） 升逾11%。

【10：45】恒指跌近300點

恒指報18041點，跌293點。科指跌1.85%，報3698點。

阿里巴巴 （9988）跌近2%，美團 （3690） 跌近3%，騰訊 （0700） 跌逾1%。

恒大汽車 （0708） 逆市升45%，高見0.43元，恒大物業 （6666） 亦升14%，高見0.8元。

【10：13】恒指跌近200點

恒指報18145點，跌189點。科指跌1.21%，報3722點。

黃金相關股逆市上升，紫金（2899）升近1%，招金 （1818）升逾3%，靈寶黃金 （3330） 升近2%。

專業旅運（1235）發盈喜，一度升79%，見去年2月以來新高。現報0.165元，升近39%。

騰訊（0700）跌逾1%，阿里巴巴（9988）跌近2%。

【09：22】恒指低開136點

恒指低開136點或0.74%，報18199。國指低開55點或0.84%，報6500。科指低開47點或1.3%，報3720。

騰訊（0700）低開1%報383.8元。阿里巴巴（9988）低開1.3%報72.45元。小米（1810）低開1.3%報18.28元。商湯 （0020） 折讓9.1%配股，股價跌逾4%。

A股方面，上證失守3000點，跌0.24%。