港5月破產清盤上升　財庫局︰單月數字未能反映經濟實況

財經事務及庫務局在社交網站表示，2024年5月提交的個人破產呈請書數目較4月為多，而公司清盤呈請書則較4月為少。翻查4月的數據，個人破產及公司清盤個案數字均比3月下降，反映即使在同一季度，單月個人破產及公司清盤數字時有波動，單從個別月份的起跌，不能準確反映香港經濟的實況。事實上，綜合各項經濟指標，香港經濟正穩步上揚，展現出復蘇勢頭。我們需要從更宏觀的數據分析，方能準確評估香港經濟的走勢。

財庫局稱要留意的是香港第一季度GDP同比增長2.7%。目前香港失業率維持於3%的低水平，通脹情況繼續保持溫和。種種數據亦顯示，香港宏觀經濟形勢穩中向好，預計今年香港經濟增長2.5%至3.5%。

同時，香港整體貨物出口第一季進一步改善，同比實質增長6.8%。服務輸出受惠於訪港旅客數量進一步上升，在第一季度取得顯著增幅，同比實質上升8.4%。此外，香港私人消費開支在第一季度輕微擴張1%，整體投資開支上升0.3%，都錄得溫和增長。財庫局預計，受就業收入增加、近期資產市場回穩，以及訪港旅遊業恢復所帶動，2024年全年旅客將比去年上升35%至4 600萬人次。此外，政府將繼續致力推動盛事經濟和提振消費氣氛，加上中央政府進一步優化「個人遊」計劃，涵蓋全國所有省會城市，把「個人遊」城市增加10個至59個，將為本港的零售業帶來更大的復蘇動能。

財庫局又指，從整體經濟數據來看，單月個人破產及公司清盤數字的升跌實際上未能反映整體趨勢和經濟實況。香港的經濟表現，包括GDP增長、失業率、出口、零售及旅遊業等方面均顯示出經濟正在穩步上揚。隨着多項利好因素的推動，該局對香港經濟的未來充滿信心，並會持續透過結合「有為政府」和「高效市場」，進一步提升本港的競爭力，讓香港發展走上新台階。