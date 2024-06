渣打料港股未來12個月介乎18000至20000點　維持美股最強市場態度

渣打北亞投資總監鄭子豐預測,下半年美國經濟將進入軟著陸狀態,料美聯儲將於下半年或減息25個基點,美國10年期債息未來12個月或跌至4厘。

他對恒指未來12個月波幅區間介乎18000點至20000點的預測,惟留意地緣政治風險,以至全球面臨多場重要選舉,並直言:「除非內地三中全會若公佈的政策能帶來額外驚喜、美聯儲減息步伐較預期進取、或美國大選前中美摩擦升溫程度少於外界憂慮,恒指波幅區間或將上移至最新樂觀的20000至22000點。」

美國大選2024/特朗普:Republican presidential candidate and former U.S. President Donald Trump gestures as he speaks at a watch party event to mark the Super Tuesday primary elections at his Mar-a-Lago property, in Palm Beach, Florida, U.S. March 5, 2024. (REUTERS)