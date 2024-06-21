渣打料港股未來12個月介乎18000至20000點　維持美股最強市場態度

渣打北亞投資總監鄭子豐預測，下半年美國經濟將進入軟著陸狀態，料美聯儲將於下半年或減息25個基點，美國10年期債息未來12個月或跌至4厘。

他對恒指未來12個月波幅區間介乎18000點至20000點的預測，惟留意地緣政治風險，以至全球面臨多場重要選舉，並直言：「除非內地三中全會若公佈的政策能帶來額外驚喜、美聯儲減息步伐較預期進取、或美國大選前中美摩擦升溫程度少於外界憂慮，恒指波幅區間或將上移至最新樂觀的20000至22000點。」

美國大選2024／特朗普：Republican presidential candidate and former U.S. President Donald Trump gestures as he speaks at a watch party event to mark the Super Tuesday primary elections at his Mar-a-Lago property, in Palm Beach, Florida, U.S. March 5, 2024. (REUTERS)

建議投資者可留意機會型投資策略

除推薦均衡多元化基礎配置策略之外，鄭子豐亦建議投資者留意機會型投資策略，當中包括高股息非金融業國企股、美國通訊服務及科技股、日本銀行股、印度大型股及台灣。他表示，「基於不溫不火以及利率見頂開始回落的經濟環境，反而應該持有一些增長型的資產類別。」

不過，鄭子豐認為股票收益仍是跑贏其他資產種類，維持美股是最強市場態度，並解釋美股有較大結構性主題支撐提供盈利增長空間，其盈利增長好過市場預期就是最大引擎。

對債券保持「中性配置」態度，料美國十年期價息未來12個月或由跌至4厘，認為將對債券價格是利好因素。