見「早晨之星」利好訊號進場　到底能獲利果效多大？｜聶振邦

於過去三周探討的「雙飛烏鴉」和「雙鴉」，除了同屬三枝陰陽燭構成的複合形態，亦為利淡形態，今次則談一種利好形態。在是次陰陽燭系列，筆者曾跟大家表示，有些形態是以天象為主題，例如十字星、曙光初現、烏雲蓋頂和星形十字等，由一枝或兩枝陰陽燭構成，而今次探討的是「早晨之星」，由三枝陰陽燭構成，這跟「曙光初現」一樣，都是指向晨光的天象，予人一天開始的希望感覺，故此單看該形態的名字，已讓人聯想到是利好形態。



與曙光初現作對比

若大家對早已講解的「曙光初現」有印象，那是長陰燭出現後緊接見長陽燭，後者處於陰燭較低的位置。而「早晨之星」同為首兩枝陰陽燭是一陰配一陽，後者也處於較低的位置。不同之處是長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）配短陽燭（陽陀螺、上影陽燭）。另一不同之處於配有第三枝陰陽燭，為長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭），處於短陰燭之上。由於此乃利好形態，出現位置是股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上）；跌勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠。

買賣動力變化分析

就買賣動力分佈而言，該形態的首枝陰陽燭為長陰燭，反映賣方動力佔優，緊接出現陽燭，雖然開市位在前陰燭收市位之下，可見當時賣方仍佔優，不過隨著股指或個股在高走，證明賣方優勢漸見消失。從最終是短陽燭形成，反映買方已壓倒賣方；並見第三枝陰陽燭是長陽燭，代表買方優勢在擴大。值得留意「早晨之星」典型的那陽燭的開市位在短陽燭收市位之下，意味著賣方曾見反擊，只是再度從結果見陽燭，並為長陽燭來看，可見依然是買方佔優，表明買入訊號已出現，所以此乃利好形態。

長城汽車個案研究

正如長城汽車 (2333) 於2022年10月19日開報7.58元，雖一度高見7.62元，僅高四個價位，繼而股價低走，並以全日低位7.37元收市，形成上影陰燭，是長陰燭之一。翌日低開於7.21元，並曾低見6.9元，跌近6.40%。其後買方反撲，股價不斷高走至收報7.31元，較開市價高出十個價位，形成「陽陀螺」，為短陽燭之一。第三個交易日 (10月21日) 高開於7.37元，升近廿個價位至收報7.56元，形成「上下影陽燭」，是長陽燭之一。觀乎長陰燭、短陽燭再配搭長陽燭，確認「早晨之星」的利好形態已形成。

值得留意於2022年7月4日高見16.26元，為2022下半年高位，之後股價反覆向下，至10月20日低見6.9元，累跌逾五成七。由於跌浪維持逾三個半月，遠多於兩周，確認股價明顯已下行一段日子後，「早晨之星」才出現，此利好形態具備高參考性。於10月21日收報7.56元，股價見反覆向上，至12月1日高見12.08元。參考同年8月31日以來收市價均受制於12元，故此12月1日見「單日轉向」，收報11.26元，視為離場訊號出現。以11.26元與10月21日收報7.56元比較，不足一個半月近五成，足見「早晨之星」出現能產生不俗的圖利果效。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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