港股半日跌183點　ATM挫1%至2%　保誠逆市升半成｜持續更新

美國股市上周個別發展。本周焦點將是美國通脹數據，周五公布的美國5月個人消費支出(PCE)價格指數，因為撇除食品及能源後的核心PCE被聯儲局視為通脹指標。



【12：00】恒生指數半日跌183點

恒生指數半日跌183點，報17844點，成交533億元。科指跌1.8%，報3636點。ATM跌1至2%。

保誠 （2378） 升幅擴至半成，高見73.3元。海底撈 （6862） 跌近4%破底。

【10：42】恒指跌近200點

恒指跌178點，開報17849點。科指跌1.52%，報3645點。美團（3690）跌逾2%，騰訊（0700）跌逾1%，阿里巴巴（9988）跌近1%。

橙天嘉禾 （1132） 復牌，最新升近三成報0.069元。橙天嘉和公布以最高約14.3億新台幣出售全部所持威秀影城約35.7%股權予網銀國際，料收益約2.7億元。

保誠 （2378） 逆市升近5%，報73.05元。該公司日前宣佈開展20億美元股份回購。

美的置業 （3990） 早段爆升七成，現報6.39元。

【09：22】恒指低開122點

恒指低開122點，開報17906點，成交39億元。科指跌0.8%，報3671點。

美團 （3690） 跌2%，阿里巴巴 （9988） 、騰訊 （0700） 跌1%，嗶哩嗶哩（9626）逆市升近3%。