恒指全日升45點、成交不足千億　華置彈三成　中芯瀉逾4%

美股周一個別發展，道指一度飆逾400點，資金從之前熱炒的Nvidia換馬到其他股份，Nvidia股價急瀉逾6%。另外，有聯儲局官員提及開始研究減息。



【16：10】恒指升45點

恒指升45點，收報18072點，成交937億元。科指跌0.6%，報3655點。

ATM升0.4%至逾1%，華置 （0127） 大升28%，旺旺 （0151） 績後升逾5%，蒙牛 （2319） 升逾4%，中芯 （0981） 跌逾4%。

【14：12】恒指升轉跌

港股午後倒跌，恒指現報18021點，跌6點或0.04%；國指則升0.06%，而科指跌0.99%。大市成交額638億元。

中芯、阿里健康及舜宇光學分別挫3.78%、3.47%及3.24%，為表現最差三隻藍籌。

上證失守3000點，報2936點，跌0.89%。

【13：12】恒指半日升81點

恒生指數午後升77點，報18105點。科指跌0.24%，報3668點。

Bitcoin比特幣一度跌穿60000美元，OSL集團 （0863） 跌逾13%，新火科技 （1611） 跌逾3%，歐科雲鏈 （1499）跌逾2%，博雅互動 （0434） 跌近2%，美圖公司 （1357） 跌近2%。

華置 （0127） 升逾31%，報1.63元。

【12：00】恒指半日升81點

恒生指數半日升81點，報18109點，成交468.8億元，科指跌0.3%，報3668點。

ATM升0.8%至2%，嗶哩嗶哩 （9626） 跌4%。芯片股向下，中芯國際 （0981） 跌逾3%，華虹半導體 （1347） 跌4%。

華置 （0127） 升29%，報1.6元。

【10：32】恒指升141點

恒指升141點，報18169點。科指升0.34%，報3690點。

華置 （0127） 升幅擴至逾33%，高見1.68元，成交增至1330萬元。

耀才 （1428） 業績後升逾4%，報1.84元。耀才全年純利5.59億元，按年跌10%，派末期息33仙。

蔚來（9866）升逾3%，理想汽車（2015）升逾1%，小鵬（9868）升近1%。

【09：22】恒指高開60點

恒指高開60點，開報18088點，成交13.6億元，科指升0.3%，報3689點。

阿里巴巴 （9988） 升0.3%，騰訊 （0700） 升0.4%，美團 （3690） 升0.7%。百威亞太 （01876） 續升逾2%。

蔚來（9866）、理想汽車（2015）升逾2%，小鵬（9868）升近1%。