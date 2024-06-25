調查：85%港金融機構擬未來三年　將虛擬資產納入核心業務營運

金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心（研究中心）調查顯示，本港市場參與者正在擴大參與程度且對虛擬資產深感興趣。在受訪的金融機構中，有53%在其業務營運中已使用虛擬資產或已計劃使用，並有高達85%計劃在未來三年將虛擬資產納入其核心業務營運。



需在監管及市場發展作出平衡

近期有多家虛擬資產平台據報撤回向證監會牌照申請，被問是否會對香港虛擬資產發展帶來負面影響。金融學院行政總裁兼研究中心執行董事馮殷諾表示，香港需要與時俱進，關鍵是如何在監管和推動市場發展間作出平衡。在監管方面需要不斷優化，並與國際監管機構保持溝通合作。

研究中心發表兩份以去中心化金融（Defi）及元宇宙為主題的應用金融研究報告。兩份報告訪問了香港主要金融機構、虛擬資產和元宇宙服務提供者。

調查顯示，本港市場參與者正在擴大參與程度且對虛擬資產深感興趣。（AP）

代幣化資產及穩定幣等為虛擬資產主要發展方向

報告指出，代幣化傳統資產、穩定幣及加密貨幣和非同質化代幣將是虛擬資產未來的主要發展方向，市場參與者將更多採用託管、代幣化及支付相關的方案。

受訪的金融機構中，絕大部分（93%）對元宇宙有一定認識，約有65%表示，已涉足元宇宙，目前其應用主要集中在市場營銷及推廣、內部營運、人才招聘，及工作相關的社交活動等。

挑戰包括人才及技能缺口

Defi 及元宇宙所帶來的共同挑戰為人才及技能缺口，前者更包括統一定義及管治架構的不確定性、滿足法律及監管要求，及網路和數據風險。後者包括缺乏認識及用戶興趣、數據私隱問題，及平台功能的局限性。

調查並顯示，香港普遍認同為具備整全而平衡的虛擬資產監管架構，並以風險為本原則，推動相關發展的地區之一，例如推出虛擬資產交易平台的許可制度、提出立法建議以建立穩定幣發行人制度，就規範虛擬資產的場外交易的立法建議進行公眾諮詢。

香港推動Defi 及元宇宙發展具備優勢

在監管方面，國際組織以「相同業務、相同風險、相同監管」作為指導原則，部分金融監管機構則釐清現有法規，擴展監管框架，或結合兩者，推動Defi 發展。至於元宇宙，監管主要集中於用戶安全與福祉、知識產權、網路安全與數據私隱，以及金融交易。

受訪機構又認為，香港在推動Defi及元宇宙發展方面，具備獨特優勢，包括具備明確的法律和監管框架、穩健的金融基礎設施、友善的營商環境，及高技能的人才庫。

受訪機構提到，明確的法律及監管框架、友善的營商環境，清晰的企業管治架構、穩健的金融基礎設施，以及擁有區塊鏈技能的人才庫，都有助促進虛擬資產和Defi 市場發展，以及元宇宙技術的實踐。