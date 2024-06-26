恒指升不足百點　ATM偏軟　蒙牛彈半成｜持續更新

美股周二個別發展，道指收市挫近299點，晶片巨企Nvidia反彈6.8%，帶動納指升1.3%。不過反映中概股表現的金龍指數滑落1.3%。港股今早低開過百點。



【14：40】恒生指數升57點

恒生指數午後升57點，報18130點。科指升1.23%，報3700點。

ATM偏軟，中電 （0002） 升近3%，煤氣 （0003） 升0.69%，電能實業 （0006） 升0.48%。

蒙牛 （2319） 升半成，高見14.68元。

【13：10】恒生指數午後升50點

恒生指數午後升50點，報18120點。科指升0.78%，報3683點。

旺旺（0151）績後升近9%，報4.79元，成交額6330萬元。

理想汽車（2015）升逾4%，小鵬汽車（9868）升近2%，蔚來（9866）升近1%。

創科實業（0669）跌逾2%，報91.35元。

【12：00】恒生指數半日跌3點

恒生指數半日微跌3點，報18069點，成交480億元，科指升0.3%，報3665點。

ATM個別發展，阿里巴巴 （9988） 升0.3%，騰訊 （0700） 、美團 （3690） 跌0.6%，網易 （9999） 造好升逾4%

蔚小理升0.3%至逾3%，思捷環球 （0330） 升逾16%。

【10：57】恒指好淡爭持

恒指跌26點，報18046點；科指升0.12%，報3659點。

世茂集團 （0813） 清盤呈請聆訊延後至7月31日，股價跌逾1%，報0.75元。

電視廣播（0511）升4%，報3.38元，成交額426萬元。

蔚來 （9866） 升0.29%，小鵬汽車 （9868） 升逾1%，理想汽車 （2015） 升逾3%。

【10：09】恒指轉升

恒指轉升31點，報18106點；科指升1.01%，報3692點。

思捷 （0330） 升近15%，報0.192元。

米蘭站 （1150） 溢價3%發新股籌最多1410萬元，股價升近兩成，報0.093元。

股神旗下巴郡再減持，比亞迪（1211）跌0.33%，報238.8元。

【09：21】恒指低開138點

恒指低開138點或0.77%，報17934點；國指低開46點或0.72%，報6417點；科指低開15點或0.43%，報3639點。成交18億元。

創科(0669)低開近3%，為表現最差藍籌，其主客戶、美股家得寶隔晚價顯著下挫。另外，股神旗下巴郡再減持，比亞迪(1211)低開0.6%，報238.2元。

重磅科技股方面，阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌0.7%。

賣商標及域名，思捷 （0330） 升近15%。