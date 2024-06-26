東亞予恒指年底目標19900點　推薦四大版塊　料美息年內至多減2次

東亞銀行發佈下半年投資展望，該行預計恒指下半年目標19900點，相當於目標市盈率（PE）9.8倍，該行表示，全球在經濟和通脹管理上出現分歧，現宜於依地區分散投資，而今年逢美國大選年，全球仍將以美元資產為主導，包括美元美債美股等，料可跑贏。



對於美國息口，東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，需待美國6月通脹數據出爐方有定論，其更傾向第四季度開始，年內最多減息2次。不過港元最優惠利率（P息）在加息周期開啟時未有緊隨，因此估計年內維持最優惠利率不變，較減息周期滯後。



料本港今年GDP增長3.3% 港股薦四大選股主題

東亞銀行預計，本港今年GDP增長3.3%，增幅與去年相若，呈現溫和增長態勢，主要增長動力來自於商品貿易改善以及旅遊業的持續擴張，首5個月訪港旅客合計1800萬人次，已恢復至疫情前2018年同期的7成水平。

在港股方面，該行預計下半年目標19900點，利好因素除卻中證監出招、國家隊落場、7月三中全會的潛在期待等政策刺激，實則AI熱潮下，內地科技企業自己研發的大模型，有望引起包括軟件硬件在內的換機潮。

因此在港股板塊上，該行推薦四大選股主題：首先為中資電訊、內銀內險等高息國企股；其次本地公用、澳門博彩板塊也可受惠美國減息；還有盈利復甦動力較高的科技股；此外還包括新能源等可受益於中央政策的板塊。

東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，美國今年減息次數，需待6月通脹數據出爐。（歐嘉樂攝）

美國年內最多減息兩次 大選年全球將以美元資產主導

蔡永雄表示，美國經濟雖具備軟著陸基礎，但通脹走勢仍然反覆，勞工市場成為關鍵因素，惟近月走勢不一，料達成通脹目標的「最後一公里」需時較長。對於減息預期，該行預計年內最多減息兩次，如若6月通脹數據低於預期，則有可能實現9月與11月各自減息1次，但若通脹遏制不得當，則不排除年內只減1次或不減。

該行首席策略師李振豪表示，美國今年逢總統大選年，全球將以美元資產為主導，包括美元美債美股等，料可跑贏。該行以歷次減息周期分析，首次減息當季度，公用通訊以及地產股表現佳；不過不排除出現「黑天鵝」事件，即出現滯漲，則屆時非必需品、通訊、科技及金融股表現將遜於大市。

李振豪表示，預測下半年標普500指數目標為5886點，且依據大選年的歷次情形，美股表現好於非美股，美元指數波動向好，黃金、期油等商品市場則會走弱。而在美債方面，美國10年期國債收益率往往會輕微下挫，因此美債部署的最佳時間是減息前的1年，當前已過最佳時間點，但仍有部署機會。

東亞首席策略師李振豪表示，美國今年逢總統大選年，全球將以美元資產為主導。（資料圖片）

料內地第三季仍可減息10個基點 超長期國債非QE

就內地經濟而言，東亞預計今年可實現5%的經濟增長目標，且仍然具備降息降準的空間，尤以降息為主要工具，相信第三季度還有減息10個基點的空間，整體政策處於寬鬆狀態。

針對財政部發行超長期特別國債，東亞表示這並不可視為一種量化寬鬆（QE），內地不需要藉助QE來提振經濟。在歐美市場，息口減無可減，卻需推高資產負債表，增加貨幣供應量，推動資產加價時，方才需要QE。而內地利率仍然有下降空間，因此發行及購買國債，更應被視為調控流動性的工具，也是在人民幣國際化之前對於市場偏好試探的必有流程。