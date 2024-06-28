恒指升幅回落至38點　中石油、中聯通漲近半成｜持續更新

投資者等待美國兩位總統參選人的首場電視辯論，以及重要通脹數據周五出爐。另外，內地將提高自港澳入境居民攜帶行李物品免稅額度。港股今日半年結。



【15：00】恒生指數升38點

港股升幅回落至數十點。恒指現報17755點，升38點或0.22%；國指報6344點，升20點或0.32%；科指報3558點，跌30點或0.86%。大市成交額715億元。

中資股表現亮麗，中石油﹙0857﹚升4.7%、中聯通﹙0762﹚升4.1%、紫金﹙2899﹚升3.6%。

【13：25】恒生指數午後升81點

恒生指數午後升81點，報17798點。科指跌0.47%，報3571點。

中移動（0941）升近3%，中聯通（0762）升近5%，中電信（0728）升逾3%。

完美醫療（1830）績後升一成，報2.61元。

【12：00】恒生指數半日升98點

恒生指數半日升98點，報17815點，成交477.9億元，科指跌0.2%，報3580點。

科技股逆市向下，小米（1810）升0.24%，騰訊（0700）跌0.11%，阿里巴巴（9988）跌0.77%，美團（3690）跌近2%，三桶油升逾2%至3%。

另外，莎莎（0178）升逾2%，報0.84元。遠洋集團（3377）跌8%，報0.345元。

中移動（0941）升近3%，中聯通（0762）升逾4%，中電信（0728）升逾2%。

【10：32】恒指轉升

恒指升128點，開報17845點。科指升0.48%，報3605點。

國際油價升逾1%，中海油（0883）升逾3%，報22.5元。金價反彈，紫金（2899）升逾3%，報16.44元。

三大中資電訊股齊齊破頂，中移動（0941）升逾2%，中聯通（0762）升逾2%，中電信（0728）升1%。

內地旅客港澳購物免稅額增，莎莎升近4%，報0.85元。

【09：22】恒指低開133點

恒指低開133點，開報17583點，逼近250天線﹙約17544點﹚。科指跌1.2%，報3546點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌0.8%，美團 （3690） 跌近2%，京東 （9618） 跌逾2%。

小鵬（9868）跌逾3%，遠洋集團 （3377） 挫逾14%。